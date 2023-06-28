وأوضحت شركة باير الألمانية أن الاختبارات الأولية على البشر أظهرت أن العلاج التجريبي بالخلايا الجذعية لمرض باركنسون استطاع المرضى تحمله جيدا مضيفة أن الخلايا المزروعة بقيت حية في أدمغتهم.

وذكرت الشركة أن النتائج الإيجابية على مدى عام للمرحلة الأولى من العلاج، وقامت بها شركة بلوروك ثيرابيوتكس، شجعتها على تطوير اختبار العلاج على البشر والانتقال به إلى المرحلة الثانية من أصل 3 مراحل.

يشار إلى أن هذا المرض يؤثر في أكثر من 10 ملايين شخص في العالم، وهو يعد من أحد التحديات الصحية التي تصيب فئة كبار السن على وجه الخصوص.

وعلى الرغم من وجود عوامل خطر للإصابة به في سن متقدمة، تشير أبحاث إلى أنه قد يهدد أيضا الفئات الأصغر سنا.