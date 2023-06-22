ووفق دراسات حديثة، تغيَّر ميل محور الأرض للشرق بمقدار 80 سم بين عامي 1993 و2010، والسبب زيادة سحب المياه الجوفية من باطن الأرض.

ولكن كيف تسبب سحب المياه الجوفية من باطن الأرض في هذا الميلان؟

علماء من جامعة سول الكورية قالوا: عندما يُسحب الماء من جزء واحد من الكوكب، يبدأ المركز الذي تدور حوله الكرة الأرضية في التحرك والتمايل.

العلماء قالوا، إن تغير وضعية محور الأرض أدى إلى تعرض المنطقة القطبية لمقدار أكبر من الأشعة الشمسية وبالتالي لذوبان الثلوج، لكن ماذا لو قمنا بتطويع هذه المعلومات التي توصل إليها الباحثين في إعادة عقارب الساعة للوراء؟.

يقول الباحثون إن محاولات إبطاء معدلات استنفاد المياه الجوفية يمكن أن تغير نظريًا التغير في الانجراف القطبي، ولكن شريطة استمرار هذه الجهود لعقود.

وتعليقا على الموضوع قال رئيس تحرير مجلة علم وعالم مجدي سعد في حديث لبرنامج الصباح على سكاي نيوز عربية: