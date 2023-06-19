وقالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية إن فريقا من جامعة كامبريدج استخدم مفاعلا يعمل بالطاقة الشمسية لتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى مصدر للطاقة.

وذكر الباحثون أنه استلهموا الفكرة من أنظمة التقاط الكربون وتخزينه (CCS)، التي تلتقط ثاني أكسيد الكربون من أجل ضخه في مخازن تحت الأرض.

وأوضح الدكتور موتيار رهامان، من قسم الكيمياء بالجامعة: "بدلا من تخزين ثاني أكسيد الكربون تحت الأرض، كما هو الحال مع نظام CCS، يمكننا التقاطه من الهواء وإنتاج وقود نظيف منه".

وأضاف: "بهذه الطريقة، يمكننا القطع مع صناعة الوقود الأحفوري، التي نأمل أن تساعدنا في تجنب تدمير المناخ".

وعن الطريقة بالتفصيل، يقول الفريق إن المفاعل الذي يعمل بالطاقة الشمسية قادر على التقاط ثاني أكسيد الكربون من العمليات الصناعية، مثل غاز المداخن، أو مباشرة من الهواء.

وأبرزوا: "من خلال تمرير الغاز عبر محلول قلوي، تمكنا من تركيز ثاني أكسيد الكربون لتسهيل تحويله إلى وقود غاز اصطناعي باستخدام ضوء الشمس".

من جهته، قال المؤلف الأول الدكتور سايان كار: "حقيقة أننا يمكن أن نلتقط بشكل فعال ثاني أكسيد الكربون من الهواء ونصنع منه شيئا مفيدا هو أمر مميز. إنه لأمر جيد أن نرى أنه يمكننا فعل ذلك باستخدام ضوء الشمس فقط".