تعددت الدراسات التي تخوفت من دخول الذكاء الاصطناعي إلى مجالات عدة، لكنّ مسحا جديدا أجْرته مؤسسة "سفانتا" لبحوث التسويق شمل 5 آلاف شخص من مختلف دول العالم أشار إلى تباين واضح في آراء الجمهور تجاه بعض التقنيات.