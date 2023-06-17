ويعتبر فيتامين "هـ" (E) من الفيتامينات الضرورية التي تحتاجها خلايا الجسم، فهو يتمتع بخصائص متعددة، تجعل منه "كتلة من الفوائد" حيث يساعد على حماية القلب، والأوعية الدموية والجهاز العصبي، ويعزز الخصوبة، ويكافح الشيخوخة، ويحافظ على صحة الجلد، ويقوي جهاز المناعة ويحفاظ على الحدة البصرية.



فوائد جمة لفيتامين هـ

ويقول محمد رحال وهو طبيب صحة عامة في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن فيتامين "هـ"، هو من الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون، حيث يساعد الأعصاب والعضلات، على العمل بشكل جيد، ويساعد على الوقاية من أمراض القلب والتجلطات في الأوعية الدموية، كما أنه مضاد قوي للأكسدة، ما يعزز الوقاية من أمراض السرطان، لافتاً الى دور هذا الفيتامين في الحفاظ على الحدة البصرية، عبر حمايته لعدسة العين من التعرض للإعتام، إضافة الى أنه يقوي الجهاز العصبي المركزي للانسان، ما يقلل من احتمال الإصابة بأمراض مثل الخرف والزهايمر.



فيتامين الخصوبة

وبحسب رحال فإن فيتامين "هـ" يزيد من خصوبة الرجل، فهو معروف بأنه "فيتامين الخصوبة"، كما أنه يعتبر بمثابة العصا السحرية لمشاكل البشرة، إذ يساعد الخلايا على التجدد، ما يسرّع من التئام الجروح وشفائها، وهو يحمي من التعرض لسرطان الجلد، والأكزيما والجفاف، وله دور كبير في العناية بالشعر وحمايته من التلف، مشيراً الى أن النقص في فيتامين "هـ" يعرض الجسم للمخاطر، ما يسبب ألم وضعف في العضلات، وشعور بالتعب ومشكلات بالنظر، وتنميل في الأطراف وشحوب في اللون.

كتلة من الفوائد

ودعا رحال إلى عدم تناول حبوب فيتامينن "هـ" دون استشارة طبيب، خصوصاً أثناء الحمل، ما قد يزيد من فرص حدوث مخاطر صحية للجنين، واصفاً هذا الفيتامين بـ "كتلة من الفوائد" فهو يمنح الطاقة اللازمة ويجدد خلايا الجسم ويكافح الشيخوخة

أطعمة فيتامين "هـ" والكمية اليومية

بدورها تقول أخصائية التغذية غنى صنديد في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الكمية التي يجب على الإنسان الحصول عليها يومياً من فيتامين "هـ"، تبلغ 15 ميليغرام للبالغين، حيث يمكن للجسم أن يكتسب هذه الكمية بسهولة، عبر تناول الأطعمة التي تحتوي على هذا الفيتامين مثل المكسرات النيئة، اللوز، الجوز، الفستق، الكاجو، زبدة الفستق، زبدة اللوز، زيوت دوار الشمس، زيت السمسم، زيت الزيتون والزيتون، والأفوكادو، وزيت الصويا، والسبانخ، والملوخية، والروكا، والكايل، والبقلة، والمانغا، واليقطين، والفليفلة الحمراء، والحليب والبيض والسمك.

مضاد للأكسدة

وبحسب صنديد فإن فيتامين "هـ" هو من الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون، وهذا يعني أنه لا يمكن للجسم أن يمتصه، إلا في حال وجود دهون في الجسم، مشيرة إلى أن الدور الأساسي للفيتامين "هـ"، هو أن يعمل كمضاد للأكسدة، ما يخلص الجسم من السموم، وبالتالي يحمي الخلايا من التلف، ويحسن الجهاز المناعي، تجاه الباكتيريا والجراثيم.



فيتامين ك متعلق به

وشددت صنديد على أن الفيتامين "هـ" يُفعل دور فتيامين "ك"، إذ أن عدم وجود فيتامين "هـ"، يحد من قدرة الجسم على الاستفادة من فيتامين "ك"، المسؤول عن توسعة الشرايين ومنع التجلطات، مشيرة الى

أن النقص في فيتامين "هـ"، قد يكون ناتجاً عن اتباع أنواع معينة من الحميات الغذائية القاسية، أو بسبب بعض الحالات الصحية، التي تجعل من الصعب على الجسم امتصاص الفيتامين.