وأظهرت صور إلغاء عملية الإطلاق في هيوليفا جنوب غربي إسبانيا، بعد أن وصل العد التنازلي إلى الصفر، مع اندلاع اللهب والدخان لفترة وجيزة من منصة الإطلاق.

قال راؤول توريس الرئيس التنفيذي للشركة وأحد مؤسسيها في بيان: "نجحت 99.9 بالمئة من الإجراءات. إطلاق صاروخ أمر غاية في الصعوبة، لكننا نقترب أكثر فأكثر. سنبذل جهدا أكبر مرة أخرى".

وقالت الشركة إن الإطلاق توقف بسبب خطأ في تحرير الكابلات.

أوروبا والفضاء