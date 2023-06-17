تقول نيسا أسلم، طبيبة عامة من مؤسسة علوم الحياة الجلدية في بريطانيا: "يعاني الكثير من الأشخاص من حمى القش الآن فقط لأن عدد حبوب اللقاح مرتفع، ويرجع ذلك جزئيا إلى تغير المناخ".

وأضافت: "الأشخاص الذين يعانون من حمى القش غالبا ما يكون لديهم تاريخ عائلي ليس فقط من حمى القش، ولكن أيضا لحالات جلدية مثل الإكزيما أو الصدفية، والتي غالبًا ما تكون ناجمة عن مشاكل في الجهاز المناعي".

الأعراض:

انسداد الأنف.

دموع وحكة واحمرار في العين.

العُطاس.

السعال.

الإرهاق الشديد.

الصُداع المتكرر.

صعوبة التركيز.

ماذا يمكنك أن تفعل إذا أصبت لحمى القش في الوقت الحالي؟