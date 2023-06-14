وحذر علماء من أن الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة سيؤثر سلبا على الصحة والشعاب المرجانية وسيزيد حرائق الغابات.

ووفقا لتقرير أعدته المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عن توقعاتها لما سيكون عليه المناخ العالمي ما بين 2023 و2027، فإن السنوات الخمس القادمة ستسجل أعلى حرارة.

واعتمد الباحثون في تنبؤاتهم على تأثير ظاهرة "إل نينو" في المحيط الهادئ ونمط الرياح وأيضا درجة حرارة سطح البحار.

و"إل نينيو" ظاهرة مناخية تحدث بشكل طبيعي وتؤدي لارتفاع غير طبيعي للحرارة في الوسط والشرق الاستوائي للمحيط الهادئ، وتحدث مرة ما بين العامين و7 أعوام، ويمكن أن تحدث كل 18 شهرا.

ومن المتوقع أن يتسبب الاحترار العالمي في تعطيل حركة النقل، فيما لا يختلف العلماء تجاه تأثير هذا الاحترار على الصحة، كما سترتفع مستويات البحر وستزيد حرائق الغابات.

وعلى المدى البعيد قد تصل درجات الحرارة إلى مستوى كارثي إذ أشارت دراسة سابقة إلى إمكانية أن ترتفع درجات حرارة سطح الأرض بمقدار 3 درجات مئوية بحلول عام 2100، مقارنة بعصر ما قبل الصناعة.