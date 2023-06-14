وأظهر مقطع فيديو، الطبق الطائر وهو يرتفع بشكل عمودي في مدينة شنزن الصينية، ثم بدأ يتحرك فوق بحيرة، في حين كان الشخص الذي يتولى القيادة يلوح بيديه.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، فإن الطبق الطائر الذي جرى تطويره في الصين يبدو شبيها بالأشكال المتداولة للمركبة في أفلام الخيال العلمي، فهو دائري الشكل، وتتوسطه كبسولة زجاجية في الوسط.

ومن مزايا المركبة التي تعمل بالطاقة الكهربائية أنها تقلع بشكل سلس، كما أنها تستطيع أن تهبط على الأرض والماء على حد سواء.

وكتب موقع "شنزن بيجز" الصيني، أن المركبة التي جرى تطويرها من قبل شركة "SHENZHEN UFO POWER TECHNOLOGY" استغرقت ثلاث سنوات من البحوث والتطوير.

ويضم تصميم الطبق الطائر ستة ثقوب، كما أنه مزود بـ12 من شفرات المروحيات، لأجل تسهيل التحليق، بينما يستطيع التحليق لـ15 دقيقة في الوقت الحالي.

ويستطيع الطبق الطائر الذي حصل على براءة اختراع عالمية، التحليق إلى ارتفاع 200 متر بسرعة 50 كيلومترا في الساعة، وهو قابل للاستخدام السياحي فقط في الوقت الحالي مثل تسيير جولات فوق مواقع سياحية لأجل رؤيتها من الأعلى.

ويأتي تحليق هذا الطبق الصيني فيما كشفت شركة تتخذ من ميامي الأميركية مقرا لها عن سيارة قادرة على الطيران ستكون جاهزة في غضون عامين، لكن سعرها سيصل إلى 350 ألف دولار.