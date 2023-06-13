وكتب النيادي في تغريدة على موقع "تويتر"، "من محطة الفضاء الدولية نقدر نتابع ظواهر طبيعية كثيرة، ونتعاون مع الخبراء على الأرض بمجال رصد الأحوال الجوية"، ثم أضاف "الله يحفظ الجميع".

وفي وقت سابق، صنف المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، الحالة المدارية في بحر العرب " إعصارا من الدرجة الأولى" يستمر 24 ساعة دون أي تأثير على الدولة.

ويتمركز الإعصار وسط شرق بحر العرب عند خط عرض 21.0 شمالاً و خط طول 66.8 حيث تبلغ سرعة الرياح حول المركز من 145 إلى 155 كم/الساعة مع وجود تشكيلات من السحب الركامية الممطرة حول المنخفض.

ومنذ وصوله إلى محطة الفضاء الدولية، يحرص النيادي على نشر مناظر خلابة للأرض من الفضاء، إضافة إلى مشاركة بعض التحديات والإنجازات.

وقبل نحو شهرين، انطلق رائد الفضاء الإماراتي ضمن فريق "كرو-6" في مهمة علمية إلى محطة الفضاء.

ويخوض النيادي أطول مهمة علمية للعرب في الفضاء، ستستمر لستة أشهر متواصلة في محطة الفضاء. ويشارك بتجارب علمية في 10 مجالات حيوية طوال مدة المهمة.