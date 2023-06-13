وأشار الباحثون إلى فاعلية هذه التقنية في تقليل كلفة تصنيع الدواء واختصار مدة إنتاجه، عجلةُ التطور السريع للذكاء الاصطناعي تصلُ إلى مجال صناعة الأدوية.

وقريبا ستتمكن شركاتُ الأدوية من ابتكار علاجاتٍ متطورةٍ من خلال هذه التقنيات..

الباحثون في جامعة أوهايو توصلوا إلى إطار للذكاءِ الاصطناعي يُسمَّى G⊃2;Retro، وهذا الإطارُ قادرٌ على معالجة مجموعةٍ واسعة من التفاعلاتِ الكيميائية المحتملة.

ويختار بدقة التفاعلاتِ التي ستعمل بشكلٍ أفضلَ لإنشاء دواءٍ مُعيَّن، وللتحقق من فعالية الذكاء الاصطناعي في إنتاج الدواء بشكل أكبر، أجْـرى الباحثون دراسةَ حالةٍ لمعرفة ما إذا كان بإمكان تقنية G2Retro التنبؤُ بدقةٍ بمُكوِّناتِ أربعةِ عقاقير.

والدواء معد لعلاج فقر الدم والأمراض الجلدية ولعلاج قصور القلب وآخرَ لعلاج الالتهابات الفطرية لدى النساء..

وجاءت النتائجُ فوق التوقعاتِ كما قال الباحثون في جامعة أوهايو. فيما سبقت هذه الخطوةَ شركةٌ يابانية أخرى نجحت في إنتاج علاج متطور لمرض ألزهايمر عبر تقنياتِ الذكاء الاصطناعي.

ووفق باحثين، هذه الخطوةُ تساعد على اكتشاف الجزيئات التي قد تتفاعلُ مع بروتينات المرض

وتُحدد الدواءَ المطلوبَ لمهاجمة المرض..

وعادة تستغرق صناعةُ الأدوية من شركات الأدوية سنواتٍ طويلة، فهي تمر بمراحل الاختبار ما قبل السريري والاختبار التطبيقي على عينات من المرض.. وصولا إلى اختباره على البشر، إضافة إلى ارتفاع تكلِفة ابتكارِ الدواء..

إذ يُكلف طرحُ دواءٍ جديد في السوق نحوَ ثلاثةِ مليارات دولار عادةً، فيما تفشل قُرابةُ تسعين في المائة من الأدوية التجريبية التي يبتكرها البشر.

الأكاديمية والباحثة في علم الأدوية الدكتورة ميس عبسي:

- عملية إنتاج الدواء تكون طويلة ومعقدة وربما تستغرق ما بين 15 و20 سنة، ومن الوارد أن تفشل في نهاية المطاف.

- الذكاء الاصطناعي يعد أيضا بمساعدة صناعة الدواء، فهو يتيح، مثلا، تصميم الجزيئة على نحو أفضل وأكثر ملاءمة للتفاعلات الكيميائية التي تحصل عند العلاج.

- بوسع الذكاء الاصطناعي أيضا أن يحدد أفضل التفاعلات الكيميائية التي تعطينا جزيئة ما، وهذا الأمر يختصر الكثير من الجهد والوقت اللذين يبذلان في الوقت الحالي.

- ثمة سؤال يطرح بشأن حقوق الملكية الفكرية في ظل زيادة توظيف الذكاء الاصطناعي من أجل تطوير أدوية.

- الجانب الإيجابي في الأمر هو الدواء سيجري تطويره في مدة أقصر، ومن الوارد أن يكون بسعر أقل يساعد على علاج عدد أكبر من الناس.