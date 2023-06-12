وأوضحت أخصائية التغذية دانا هونيس، أن هناك غذاء يحرص الكثيرون على تناوله في وجبة الفطور، وهي حبوب الإفطار الغنية بالسكر، لافتة إلى أنها تعد "خيارا سيئا لصحتك العامة، ولمحيط الخصر لديك"، وفق ما ذكر موقع "شي فايندز" المختص بالمرأة.

حبوب الإفطار

لسوء الحظ، على الرغم من أن وضع بعض الحبوب والحليب في وعاء قد يكون طريقة سهلة لإعداد وجبة الإفطار، فإن خبراء حذروا من أنها أحد أسوأ الخيارات لصحتك العامة، ولديها آثار سلبية على عملية الأيض الخاصة بك مع مرور الوقت .

هونيس أشارت إلى بعض الأنواع المعروفة من حبوب الإفطار، قائلة: "إنها مصنوعة من القليل من الحبوب الكاملة (إن وجدت) وتحتوي على الكثير من السكريات المضافة".

السكر مضر بالصحة، ولتناوله عواقب وخيمة مثل زيادة الوزن وتباطؤ عملية التمثيل الغذائي.

أخصائية التغذية فارشا خاطري اتفقت مع هذا الرأي، محذرة من أن "الحبوب من أكثر الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر".

"حتى الحبوب التي يُفترض أنها منخفضة السكر هي في الواقع عالية في المحليات المضافة"، وفق خاطري.

خاطري: "عندما تبدأ يومك بأي شيء يحتوي على نسبة عالية من السكر، فمن المرجح أن تشتهي السكر أو الأطعمة الحلوة الأخرى طوال اليوم، مما يعني أنك أكثر عرضة لتناول وجبة خفيفة فقط للحفاظ على مستويات السكر في الدم".

لحسن الحظ، هناك أشياء يمكنك القيام بها للتحكم في نسبة السكر في الدم، تشمل تقليل تناول للسكر المكرر مثل النوع الموجود في الحبوب .

من المهم أيضا ملاحظة أنه نظرا لأن هذا الطعام المعالج لا يقدم أي قيمة غذائية تقريبا، فلن يفشل فقط في إشباعك (سبب آخر قد يجعلك تفرط في تناول الطعام لاحقًا)، لكنه يتطلب أيضا إلى تباطؤ عملية الأيض .

ماذا نأكل بدلا من هذه الحبوب؟