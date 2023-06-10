وأكد قائد القوات الجوية المصرية، الفريق محمود فؤاد عبد الجواد خلال كلمته بمؤتمر صحفي على تطلع مصر لاستقبال أهم الرواد فى مجالات الصناعات الدفاعية والعسكرية والجوية وتكنولوجيا الفضاء والطيران على مستوى العالم، مشيرا إلى أن المعرض يهدف إلى فتح آفاق جديدة من التعاون بين مصر ومختلف دول العالم في كافة المجالات وكل ما يتعلق بصناعة الطائرات العسكرية والتجارية والخاصة ومعداتها، بالإضافة إلى تكنولوجيا الفضاء.

من جانبه، اعتبر وزير الطيران المدني المصري محمد عباس حلمي إن المعرض هو فرصة جيدة لمد جسور التعاون ومتابعة أحدث ما وصلت إليه التقنيات الحديثة فى العديد من المجالات، متمنياً أن تعبر النسخة الأولى من المعرض عن جودة وأصالة مصر وشعبها العريق وقواتها المسلحة الباسلة.

وأوضح مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة المصرية اللواء أح بكر محمد البيومي خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي للإعلان عن انطلاق النسخة الأولى من معرض مصر الدولي للطيران والفضاء أهمية الاستثمار في توطين تكنولوجيا الفضاء والتوسع في امتلاك نقاط مدارية جديدة في تنمية الدولة والحفاظ على دور مصر الريادى في المنطقة.

وأعرب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية الدكتور شريف صدقي عن سعادته بالمشاركة في المعرض، حيث سيقدم بلورة استراتيجية واضحة للاستفادة من علوم وتكنولوجيا الفضاء دعماً لمجالات التنمية المختلفة، مضيفاً أن امتلاك مصر لتكنولوجيا الفضاء لم يعد رفاهية بل أصبح ضرورة من أجل تحقيق أهداف الدولة المصرية في التنمية المستدامة.

من جانبه أكد توماس جونت المدير التنفيذي لشركة AWE المنظمة للمعرض أن معرض مصر للطيران 2024 (Egypt Air Show 2024) سيكون بمثابة تجمع ضخم لكبرى المؤسسات العاملة في مجالات الدفاع والتسليح وتكنولوجيا الفضاء والطيران في العالم، لافتاً أن المعرض سوف يشهد إقبالاً كبيراً من المؤسسات الإقليمية والدولية للمشاركة في دورته الأولى، منوهاً أنه متوقع مشاركة أكثر من 250 شركة ومؤسسة محلية وإقليمية ودولية.