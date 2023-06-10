وخلصت الدراسة التي شملت أكثر من 113 ألفا إلى أن 15 بالمئة من الهنود في مرحلة ما قبل السكري وأن نحو 35 بالمئة مصابون بارتفاع ضغط الدم. وأجريت الدراسة بين أكتوبر 2008 وديسمبر 2020 في 31 ولاية ومنطقة بالهند.

وقال آر.إس داليوال مدير قسم الأمراض غير المعدية بالمجلس الهندي للأبحاث الطبية في بيان "من الجلي تماما من نتائج الدراسة أن الهند بها أعداد كبيرة من السكان تواجه خطر أمراض القلب والأوعية الدموية ومضاعفات أخرى طويلة الأمد".

وقدر المجلس الذي مول الدراسة أن الهند، أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، بها 101 مليون شخص يعانون من مرض السكري.