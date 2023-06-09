وخلال الجولة، اطلع تشو عن كثب على العمليات الجارية في مصنع "إل جي" وبحث في إمكاناتها المستقبلية، وقد كانت إحدى النقاط الرئيسية التي ركزت عليها الزيارة تسليط الضوء على طرازات مكيفات السبليت Spilt- Dual Inverter التي تتميز بتقنيات متطورة من إل جي.

وتتميز طرازات مكيفات الهواء من إل جي بمواصفاتٍ مذهلة، من بينها توفير الطاقة بنسبة 53 في المئة، وتبريد أسرع بنسبة 60 في المئة، وتشغيل الضاغط بزاوية 65 درجة، وضمان لمدة 10 سنوات.

تعليقاً على زيارته، قال شو: "إن وجودنا في المملكة له أهمية قصوى في المنطقة وعلى مستوى العالم، حيث تتوافق أعمال مصنعنا المحلي مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وتلعب دوراً أساسياً في توفير منتجات تدعم الطاقة الخضراء، بينما تشكل قاعدة إنتاج مركزية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تصدر منتجاتها إلى ما يصل إلى 16 دولة في المنطقة".

وأضاف: "ستواصل إل جي القيام بالمبادرات التي تدعم نمو الاستدامة، وترسخ مكانتنا في هذا المجال".

وتعزز هذه الجولة العلاقات بين فرق إل جي من جميع أنحاء العالم مع تلك الموجودة في السعودية، بينما تقول الشركة إنها تسعى إل جي إلى تقديم منتجات وخدمات تتجاوز توقعات العملاء.