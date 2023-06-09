سيتيح التحديث الجديد من أبل إخطار أفراد العائلة أو الأصدقاء عندما تصل إلى الوجهة المحددة بأمان، وهي خاصية مفيدة جدا لذوي الأمر، للاطمئنان على أطفالهم.

أعلنت شركة أبل عن الميزة الجديدة في مؤتمر WWDC 2023، الذي يعقد في مقرها الرئيسي في كاليفورنيا هذا الأسبوع.

هذه الميزة موجودة في تطبيق الرسائل، وهي قادمة في تحديث iOS 17، والذي من المقرر إطلاقه في سبتمبر.

وأوضحت أبل أن "الرسائل تقدم ميزة تسجيل الوصول، وهي ميزة مهمة عندما يريد المستخدم إخطار أحد أفراد العائلة أو الأصدقاء بأنه وصل إلى وجهته بأمان".

بعد أن يبدأ المستخدم في تسجيل الوصول، سيتم إخطار صديقه أو أحد أفراد أسرته تلقائيا بمجرد وصول المستخدم.

"إذا لم يحرزوا تقدما نحو وجهتهم، فستتم مشاركة المعلومات المفيدة مؤقتا مع جهة الاتصال المحددة، مثل موقع الجهاز ومستوى البطارية وحالة الخدمة الخلوية."

لحسن الحظ، أكدت شركة أبل أن أي معلومات يتم مشاركتها يتم تشفيرها من طرف إلى طرف، بحيث يمكنك أنت وأفراد عائلتك فقط معرفة عندما تصل إلى وجهتك.

بينما لم يتم إطلاق الميزة بعد، فقد تم الإشادة بها بالفعل من قبل العديد من الأشخاص على منصات التواصل الاجتماعي.