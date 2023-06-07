ووعد الرئيس البرازيلي لويس لولا دا سيلفا بتطبيق خطة أمنية صارمة لوقف الانتهاكات البيئية. وقد تعهدت حكومة دا سيلفا، بالمضي قدما في وقف إزالة أشجار الغابات بشكل عام، وتحديدا في الأمازون، بوصف ذلك في صلب سياسة البلاد حاليا.

وجاء الإعلان عن الخطة جاء بعد نحو عامين على انضمام البرازيل إلى اتفاق ضم 140دولة، بهدف وقف إزالة الغابات على مستوى العالم.

وتقوم الخطة على أساس التزام بجدول زمني يضمن حماية الغابات، وفقا نظام عقوبات صارم.

وأسند تنفيذ سياسة حماية الأمازون إلى 12 وزارة، حتى نهاية ولاية الرئيس الحالي لولا دا سيلفا، عام 2027.

وقال قال الرئيس البرازيلي لويس لولا دا سيلفا إن هذه الخطة ستتم من خلال المراقبة بالأقمار الاصطناعية حتى تتمكن السلطات من تحديد المخاطر البيئية والاستجابة لها بسرعة، مضيفا أنه سيتم تطبيق خطة أمنية صارمة بالشراكة مع حكومات ولايات الأمازون لمكافحة الاحتلال غير القانوني للأراضي والتعدين وقطع الأشجار والصيد غير المشروع في أراضي السكان الأصليين.

ويتطلع دعاة حماية البيئة والمؤسسات المحلية والدولية المهتمة، إلى الخطوات البرازيلية القادمة، لكونها قد تحدث نقلة نوعية في الأمازون أكبر غابة استوائية مطيرة في العالم، والتي توصف بأنها متنفس الكوكب.