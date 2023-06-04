وبحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية، فإن السماعات المرتقبة ستكون المنصة الأولى الجديدة لـ"أبل" منذ نحو عقد من الزمن، وربما تحدث تحولا بارزا في سوق التكنولوجيا.

وتتجه الشركة الرائدة في التقنية إلى إماطة اللثام عن السماعات في مؤتمر دولي لمطوري الويب، الإثنين، بينما تتحدث شائعات عن سعر محتمل يناهز 3 آلاف دولار.

وربما يكون السعر الباهظ ناجما بالأساس عن وجود مكونات دقيقة ومتطورة دخلت في صناعة السماعات، التي ستكون الأكثر تقدما في السوق من دون منازع.

وتبعا لذلك، فإن "أبل" لن تراهن على تحقيق مبيعات كبيرة جدا لهذه السماعات، لأنها ستكون حكرا على شريحة من الزبائن تستطيع الدفع بسخاء كبير.

موعد الطرح

سيجري الكشف عن السماعات، الإثنين، على الأرجح، لكن ذلك سيكون بمثابة إعلان فقط، أمام موعد البدء في التسويق فسيكون بعيدا في الغالب.

وكانت بعض التقارير قد تحدثت عن احتمال جاهزية هذه السماعات بحلول مارس 2024، أو ربما تكون في الأسواق في أكتوبر ونوفمبر من العام الجاري.

ومن المعروف عن المدير التنفيذي لـ"أبل" تيم كوك، أنه يعلن عن منتجات، وسرعان ما تكون جاهزة وفق جدول زمني دقيق.

مزايا السماعات