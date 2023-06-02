ووفق موقع "داون ديتكتر" المتخصص في رصد الأعطال المعلوماتية، فإن الآلاف من الأشخاص اشتكوا من وجود "عطل فني" في تويتر.

وأوضح المصدر أن عدد الشكاوى ارتفع بشكل ملحوظ بعد الساعة 4:30 بتوقيت غرينتش.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن العطل أثر على أكثر من ألف مستخدم في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وأضافت أن العديد من المشكلات الفنية ظهرت على تويتر، في الأشهر الأخيرة.

وكشفت تقارير إعلامية أن مصر من بين الدول التي تأثرت بالمشكلة التقنية، مشيرة إلى أن آلاف المستخدمين يواجهون صعوبة في ظهور التغريدات والملفات الشخصية.