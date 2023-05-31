ونصح الخبراء بحذف تطبيق "iRecorder" المستخدم لتسجيل الشاشة بسبب ما وصفوه "سرقة ماهرة للملفات والصور".

ويستخدم التطبيق ميكروفون الهاتف كل 15 دقيقة، لأهداف غير معروفة.

قال جيك مور، مستشار الأمن السيبراني العالمي: "من المثير للاهتمام أن التطبيق اجتاز الاختبارات الأولية للوصول إلى متجر غوغل بلي، لكن التحديث هو الذي حمل النشاط الضار".

وعلى الرغم من إزالة التطبيق من "غوغل بلاي" إلا أن ينصح بإزالة تثبيته من الهاتف نهائيا.