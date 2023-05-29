وأضاف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة على حسابه في تويتر: "المشروع يستمر 13 عاما.. 6 سنوات للتطوير و7 سنوات رحلة استكشاف".

وأوضح أن المركبة الإماراتية MBR Explorer، "ستقطع 5 مليارات كيلومتر، متجاوزة كوكب المريخ، لاستكشاف 7 كويكبات والهبوط على آخر كويكب في 2034".

واستطرد: "مشروع الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات مشروع علمي وطني ضخم، ومشروع بحثي ومعرفي عالمي متفرد، سيتضمن إنشاء شركات إماراتية خاصة في تكنولوجيا الفضاء، وإنشاء مركز تحكم أرضي لمهمات الفضاء العميق، وتدريب كوادر إماراتية جديدة في هذا القطاع ".

ولفت الشيخ محمد بن راشد إلى أن المركبة "ستقطع 10 أضعاف ما قطعه مسبار الأمل، وأن شعار شباب الإمارات القائمين على المهمة هو (لا شيء مستحيل)".

واختتم التغريدة بالقول: "الإمارات تستطيع أن تحلق بعيدا في الفضاء لـ5 مليارات كيلومتر لسبب واحد: هو إيمانها بشبابها وتمكينها لأبنائها.. ومن لا يؤمن بقدرات شبابنا الإماراتي الطموح في كافة القطاعات يحتاج لمراجعة نفسه ومراجعة محبته وولائه لوطنه".