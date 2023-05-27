وفي تغريدة لها على تويتر أرفقتها بمقطع فيديو كتبت ريانة: "بعد ما خلصت تجاربي لليوم صادف مرورنا فوق مكة المكرمة، نور على نور".

ووصل رائدا الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني، الاثنين، إلى محطة الفضاء الدولية، بعد رحلة استغرقت نحو 16 ساعة.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن محطة الفضاء الدولية استقبلت رائدي الفضاء السعوديين، إضافة إلى الأميركيين جون شوفنر وبيغي واتسون.

وسيقضي الأربعة ما يزيد قليلا على الأسبوع في المحطة، قبل العودة إلى الأرض على متن كبسولتهم.