المركبة الفضائية المملوكة لشركة آيسبيس كان من المفترض أن تهبط على سطح مستو، لكن تم تغيير موقع الهبوط إلى حفرة قبل إطلاق ديسمبر. ويبدو أن الحافة الحادة للحفرة أربكت البرمجة الخاصة بالمركبة، لتسقط من ارتفاع أقل من 5 كيلومترات، وتصطدم بسطح القمر.

وذكر المؤسس والرئيس التنفيذي، تاكيشي هاكامادا، أن الشركة مستمرة في مسعاها لمحاولة هبوط أخرى في 2024، وكل الدروس المستفادة سيتم تضمينها في المحاولة المقبلة.

كما تم التخطيط لمحاولة هبوط ثالثة في 2025.

في حال نجحت قد تكون آيسبيس أول شركة خاصة تنجح في الهبوط بمركبة فضائية على سطح القمر. حتى الآن، قالت ثلاث دول فقط إنها نجحت في ذلك، وهي روسيا والولايات المتحدة والصين. وقامت شركة إسرائيلية غير ربحية بمحاولة في 2019، انتهت أيضا بالتحطم عند الهبوط.

وأوضح هاكامادا أن المركبة ”هاكوتو” وتعني الأرنب الأبيض باليابانية، وتجاربها مؤمن عليها.