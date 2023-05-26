وبحسب شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية، فإن تحديثا مقبلا من شركة "أبل" سيتيح ميزة غير مسبوقة، تكمن في تقليد صوت المستخدم بشكل دقيق، من أجل قراءة نصوص بالنبرة نفسها.

ومن المرتقب أن يتيح نظام التشغيل "iOS 17" لمستخدمي هواتف "آيفون" وأجهزة "آيباد" خاصية تسمى "الصوت الشخصي"، وهي سهلة للغاية من حيث الاستخدام.

كيف تعمل؟

• يحتاج المستخدم إلى تقديم عينة من صوته للجهاز الذي يحفظ ما تلقاه، ويتم الانتقال إلى خاصية أخرى تسمى "الخطاب المباشر".

• عقب ذلك، سيكون بوسع المستخدم أن يجعل الجهاز يقرأ نصوصا ورسائل بنبرة تشبه صوت صاحبه تماما.

• تبعا لذلك، يمكن أن تكتب رسالة بالأحرف، بينما يتكفل الذكاء الاصطناعي بتحويلها إلى كلام مسموع بصوتك، ويبعثها إلى أقاربك أو أصدقائك.

• تسعى هذه الخاصية من حيث المبدأ إلى مساعدة أشخاص فقدوا صوتهم أو لديهم اضطرابات مؤقتة في الكلام.

• في حال كان شخص ما معرضا لأن يفقد صوته أيضا، فإن هذه الخاصية تتيح له أن يحتفظ بنبرته، وبعد حين، يمكنه توظيفها من أجل قراءة النصوص بصوته والتواصل مع الآخرين.

• بحسب خبراء التقنية، فإن هذه الميزة تعد نقلة ثورية بارزة لأن الأجهزة لم تعد أدوات نستعين بها فقط، بل أصبحت نسخا منا وتشبهنا في بعض الأمور، وتعرف ما نريده مثل الأغاني والمطاعم المفضلة.