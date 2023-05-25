كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعة "كوينز بلفاست" في أيرلندا، تراجعا في أعداد أكثر من 70 ألف نوع من الحيوانات في كل أنحاء العالم، في بحث هو الأوسع عبر التاريخ.