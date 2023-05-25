واختارت الإمارات رئيس شركة "أدنوك" النفطية، سلطان الجابر، لرئاسة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف حول المناخ "COP28".

والخميس، وصف ستيوارت، الجابر بأنه "شخصية بارزة"، وقال في مؤتمر للتكنولوجيا البيئية: "أعتقد أنه فرد متميز ونتطلع إلى العمل مع الإمارات لضمان نجاح كوب 28، وجعل المزيد من الدول تلتزم بخفض الانبعاثات اللازمة".

كما أشاد ستيوارت بسجل الجابر في "أدنوك"، قائلا إنه "كان ينظف عملياتها ويقلل الانبعاثات"، وفق ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية.

وفي وقت سابق، أعربت أيضا أصوات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، عن دعم دولة الإمارات وجهودها الدؤوبة في محاربة تغير المناخ.

ونقلت صحيفة "ذا ناشونال" عن مصدر حكومي أميركي، دعمه للإمارات التي وصفها بـ"الشريك المحوري في الدفع قدما بالجهود المشتركة من أجل مكافحة تغير المناخ"، بما في ذلك قيادة قمة المناخ "COP28".

وكان المبعوث الأميركي الخاص لشؤون المناخ، جون كيري، قد أشاد باختيار الدكتور سلطان الجابر، الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف "COP28"، لقيادة مباحثات المناخ واصفا إياه بالاختيار الموفق.

جاء ذلك ردا على أصوات حاولت التشويش على النسخة المقبلة من الحدث المناخي الأكبر في العالم.

وزعمت الأصوات التي انتقدت استضافة الإمارات لقمة المناخ، أنها اتخذت هذا الموقف بذريعة أن الدولة بلد منتج للنفط، في حين يشدد خبراء بيئة غربيون على ضرورة انتهاج مقاربة تشمل كافة الفاعلين في قطاع الطاقة.