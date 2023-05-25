ونشر سلطان النيادي صورتين للاحتفال الذي جرى في محطة الفضاء الدولية بهذه المناسبة، معلقا عليهما بالقول: "أول يوم ميلاد أحتفل فيه بالفضاء".

وأضاف: "الشعور لا يوصف هنا مع الزملاء الذين أصبحوا عائلتي الثانية. كيكة من أميركا وأخرى من روسيا، والأجمل أني تلقيت تهاني باللغة العربية من ريانة وعلي!".

وكان رائدا الفضاء السعوديين قد انطلقا، الأحد، في مهمة خاصة تنظمها شركة "أكسيوم سبيس" الأميركية، من ولاية فلوريدا.

ومنذ وصوله إلى محطة الفضاء الدولية، يحرص النيادي على نشر مناظر خلابة للأرض من الفضاء، إضافة إلى مشاركة بعض التحديات والإنجازات.

وقبل نحو شهرين، انطلق رائد الفضاء الإماراتي ضمن فريق "كرو-6" في مهمة علمية إلى محطة الفضاء.

ويخوض النيادي أطول مهمة علمية للعرب في الفضاء، ستستمر لستة أشهر متواصلة في محطة الفضاء. ويشارك بتجارب علمية في 10 مجالات حيوية طوال مدة المهمة.