واستعاد الهولندي غيرت يان أكسام قدرته على المشي بالاستعانة بجهاز يعمل بمثابة وصلة بين الدماغ والعضلات لإصدار وتنفيذ أوامر الحركة.

وساعد جهاز طبي رجلًا مصابًا بالشلل على المشي بشكل طبيعي مرة أخرى، بعد أكثر من عقد من الإصابة.

وقام الطبيب غريغوار كورتين وزملاؤه من المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في لوزان بتطوير وزرع جهاز يؤمن وصلة بين الدماغ والعمود الفقري، لتأسيس ربط عصبي مباشر بين الدماغ والحبل الشوكي.

كيف يعمل الجهاز؟

يستدعي الجهاز زرع غرزات صغيرة لاستقبال أوامر الحركة في الدماغ نوايا الحركة لنقل هذه الأوامر لاسلكيًا من دماغ المصاب إلى وحدة المعالجة التي يرتديها المصاب كالحقيبة على ظهره.

تحول المستقبلات الصغيرة في الدماغ النوايا إلى أوامر لترسلها وحدة المعالجة مرة أخرى من خلال الغرسة الثانية لتحفيز العضلات.

كيف أصيب الرجل بالشلل؟