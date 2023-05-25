كشفت دراسة في مجلة نيتشر الطبية عن نجاح جهاز في إعادة القدرة على الحركة والمشي لرجل مصاب بالشلل.
واستعاد الهولندي غيرت يان أكسام قدرته على المشي بالاستعانة بجهاز يعمل بمثابة وصلة بين الدماغ والعضلات لإصدار وتنفيذ أوامر الحركة.
وساعد جهاز طبي رجلًا مصابًا بالشلل على المشي بشكل طبيعي مرة أخرى، بعد أكثر من عقد من الإصابة.
وقام الطبيب غريغوار كورتين وزملاؤه من المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في لوزان بتطوير وزرع جهاز يؤمن وصلة بين الدماغ والعمود الفقري، لتأسيس ربط عصبي مباشر بين الدماغ والحبل الشوكي.
كيف يعمل الجهاز؟
- يستدعي الجهاز زرع غرزات صغيرة لاستقبال أوامر الحركة في الدماغ نوايا الحركة لنقل هذه الأوامر لاسلكيًا من دماغ المصاب إلى وحدة المعالجة التي يرتديها المصاب كالحقيبة على ظهره.
- تحول المستقبلات الصغيرة في الدماغ النوايا إلى أوامر لترسلها وحدة المعالجة مرة أخرى من خلال الغرسة الثانية لتحفيز العضلات.
كيف أصيب الرجل بالشلل؟
- كان الرجل الهولندي غيرت قد أصيب بالشلل في حادث أصاب رقبته وهو يقود دراجة عام 2011.
- بفضل الجهاز الجديد تمكن من الوقوف والمشي بعد أن زرع الأطباء الجهاز الذي يتعرف على موجات دماغه ويرسل تعليمات إلى عموده الفقري لتحريك العضلات.
- تمكن جيرت من صعود السلالم والمشي لقرابة 100 متر في كل تجربة بعد زرع الجهاز.