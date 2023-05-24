وبحسب الفريق البحثي من جامعة تل أبيب، فقد فنيت قنافذ البحر الأسود بالكامل في غضون شهرين، وهي نوع معروف بالمساعدة في الحفاظ على صحة الشعاب المرجانية.

ونشر الفريق النتائج التي توصل لها في مجلتين علميتين تخضعان لمراجعة البحوث من زملاء في المجال.

وأشارت النتائج إلى أن أعدادا ضخمة من هذا النوع نفقت في المياه الإقليمية لدول أخرى بالمنطقة.

ويعتقد الباحثون أن السبب هو طفيلي الهدب المسبب لمرض يؤدي إلى نفوق سريع، وهو ربما المسبب للموجات نفسها من نفوق قنفذ البحر في البحر الكاريبي.

وقال الباحث أومري برونشتاين من متحف شتاينهارت للتاريخ الطبيعي في جامعة تل أبيب وكلية علوم الحيوان، إنه في غضون يومين فقط، يصبح قنفذ البحر الأسود طويل الشوكة هيكلا فحسب مع فقدان بالغ في الأنسجة.

وتجرف الأمواج بقاياه للشاطئ بينما تأكل الأسماك بقايا البعض الآخر، ويرجح الباحثون أن ذلك يعزز انتشار العدوى.