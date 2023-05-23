الصين الأولى عالميا

ضمنت بكين المرتبة الأولى بين أكبر مصدري السيارات في العالم في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.

واقع عززته زيادة صادرات الصين مع ارتفاع الطلب على السيارات الكهربائية من بين عوامل أخرى.

ارتفعت صادرات سيارات الطاقة المتجددة في الربع الأول من العام الجاري، والتي تشمل السيارات الكهربائية، بأكثر من 90 في المئة، مقارنة بالعام السابق.

40 % من السيارات التي صدّرتها الصين تعمل بالطاقة الجديدة في الربع الأول من 2023

ووصلت إلى 83 ألف وحدة، مما شكل 40 في المئة من جميع صادراتها.

"تسلا" وشركة "BYD"

تعد "سايك"، ذراع "تيسلا" في الصين، مالكة علامة "أم جي" التجارية - و"BYD"، التي يدعمها المستثمر الأميركي المخضرم وارن بافيت، من بين أكبر مصدري الصين لسيارات الطاقة الكهربائية الجديدة.

باستطاعة معمل "تيسلا" المذكور، إنتاج 1.25 مليون سيارة سنوياً في الوقت الحالي، وتخطط الشركة لزيادة سعة إنتاجها.

شهدت الصين أيضاً زيادة في الصادرات إلى روسيا منذ اندلاع حرب أوكرانيا، حيث فرضت الدول الغربية عقوبات تجارية على موسكو.

وشهدت شركات صناعة السيارات الصينية، خلال العام الماضي، ارتفاعاً بشكل عام في حصتها في السوق في روسيا، بعدما غادر منافسون أساسيون لها، ضمن تداعيات أزمة أوكرانيا.

وفي حديث مع صباح "سكاي نيوز عربية" يقول المتخصص في مجال السيارات، روجيه عبيد. إن الأسباب التي ساعدت الصين حاليا بأن تتصدر سوق تصدير السيارات في العالم هي: