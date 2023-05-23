وقال الدكتور سكوت والتر، أخصائي الأمراض الجلدية إن "الديموديكس يعيش في مسام الوجه، ويتغذى على الدهون التي تفرزها البشرة أثناء النوم".

وأضاف: "وخلال فترات نشاطها، تجد الديموديكس مكانا داخل حفر المسام لوضع بيوضها، وهذا يعني جيلا قادما سيتكاثر منها".

ولفت والتر إلى أن هذا العث غير ضار، إلا أن عدم الاهتمام بالنظافة قد يؤدي إلى مشاكل جلدية مثل التهاب الجريبات، التي قد تحدث بسبب نقص المناعة.

أعراض التهاب الجريبات