قال ديفيد مارفن، الرئيس التنفيذي لإحدى شركات الإنشاءات متسائلا: "إيلون ماسك يعلن عن زوجة المستقبل، من هي؟"

وأوضح مارفن لاحقا أن الصور الغريبة تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي.

الروبوت التي أثارت التساؤلات تدعى كاتنيلا، وبحسب ما نشره مارفن فهي تعمل بالطاقة الشمسية ولا تحتاج إلى شحن ومزودة بوسائل حسية تجعلها تشعر بالحزن والسعادة.

وأثارت الصور مخاوف الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر الكثيرون عن المخاطر المرتبطة بتلك التقنيات وما يمكنها أن تروج له من خداع ومعلومات مغلوطة.