وأضاء النيزك منطقة تاونسفيل بأقصى شمالي ولاية كوينزلاند، شمال شرقي أستراليا.

وأظهرت لقطات متعددة أخذت من مواقع متفرقة في المنطقة ومضيا هائلا إثر سقوط النيزك.

وذكر أحد السكان واسمه براندون سكار أنه كان يودع أصدقاءه أمام المنازل عندما لاحظوا المشهد المبهر في السماء.

وأضاف: "لقد كنا في صدمة، لأن تحولت حرفيا إلى ضوء النهار".

ويعتقد أن النيزك وقع في مكان ما في أقصى شمال غربي الولاية.

وسقوط النيازك ليس أمرا مألوفا هنا، لذلك اعتبر البعض أن الأشخاص الذين شاهدوا الفيديو يحب أن يعدوا أنفسهم محظوظين.

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