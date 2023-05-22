ونشرت الهيئة السعودية للفضاء على حسابها الرسمي بموقع "تويتر" لقطات توثق لحظات استقبال النيادي وزملائه لبرناوي والقرني.

وكتبت: "طاقم محطة الفضاء الدولية يستقبلون رائدا الفضاء السعوديان على متن المحطة، للشروع في أداء مهمتهم العلمية لخدمة البشرية".

وتظهر اللقطات اللحظات الأولى لدخول برناوي والقرني رفقة الأميركيين جون شوفنر وبيغي واتسون إلى محطة الفضاء الدولية، بعد التحام مركبتهم بها.

وسيقضي الأربعة ما يزيد قليلا على الأسبوع في المحطة، قبل العودة إلى الأرض على متن كبسولتهم.

وكان رائدا الفضاء السعوديين انطلقا، الأحد، في مهمة خاصة تُنظمها شركة "أكسيوم سبيس" الأميركية، من ولاية فلوريدا.