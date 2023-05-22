وذكرت وكالة "أسوشيت برس" أن محطة الفضاء الدولية استقبلت اليوم رائدي الفضاء السعوديين، ريانة برناوي وعلي القرني، إضافة إلى الأميركيين جون شوفنر وبيغي واتسون.

ونشرت الهيئة السعودية للفضاء لقطات من التحام مركبة رواد الفضاء السعوديين بمحطة الفضاء الدولية ودخولهما إليها على حسابها الرسمي بموقع "تويتر".

وسيقضي الأربعة ما يزيد قليلا على الأسبوع في المحطة، قبل العودة إلى الأرض على متن كبسولتهم.

وكان رائدا الفضاء السعوديين انطلقا، الأحد، في مهمة خاصة تُنظمها شركة "أكسيوم سبيس" الأميركية، من ولاية فلوريدا.

وانطلق صاروخ "فالكون 9" من إنتاج "سبيس إكس" الذي يقلّ الرائدين السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني من مركز كينيدي الفضائي في ولاية فلوريدا الأميركيّة، برفقة رائدة الفضاء السابقة في وكالة "ناسا" بيغي ويتسن ورائد الأعمال الأميركي جون شوفنر.

وبحسب الهيئة السعودية للفضاء، أهم الخطوات القادمة لرواد الفضاء بتوقيت المملكة: