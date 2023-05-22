وقال النيادي في تغريدة على موقع "تويتر": "متحمس لاستقبال الزملاء من طاقم Ax-2 بيجي ويتسون وجون شوفنر وعلي القرني وريانة برناوي، ساعات ونلتقي هنا".

وأضاف: "ساعات ويجتمع العلمان الإماراتي والسعودي جنبا إلى جنب في الفضاء، توصلون بالسلامة وبالتوفيق إن شاء الله".

وانطلق صاروخ "فالكون 9" في مهمّة خاصّة تُنظّمها شركة "أكسيوم سبيس" الأميركيّة إلى محطّة الفضاء الدوليّة.

وبحسب الهيئة السعودية للفضاء، أهم الخطوات القادمة لرواد الفضاء بتوقيت المملكة: