وبحسب صحيفة "الصن"، اتفق جميع الخبراء على أن العادات التالية يجب أن تكون جزءا لا يتجزأ من حياة المصابين:

شرب ما لا يقل عن لترين من الماء يوميا.

ممارسة الرياضة.

أخذ قسط كاف من الراحة على مدار اليوم.

الانتظام في تناول الوجبات.

الدكتور سني باتيل، طبيب صحة الأمعاء في لندن، يعاني من متلازمة القولون العصبي ويروي تفاصيل ما يحدث معه:

الانتفاخ.

التشنج المؤلم.

كثرة الدخول إلى المرحاض.

انخفاض بالطاقة والتركيز خلال اليوم.

بالإضافة إلى اتباع النصائح المذكورة أعلاه، قال الدكتور باتيل إنه يركز على: