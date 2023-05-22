وفي تغريدة على حسابها على تويتر، قالت المسؤولة الأوروبية: إن "قمة كوب 28 تمنحنا فرصة للتحرك من أجل حماية المناخ، وعلينا الوفاء بالتزاماتنا بتوفير مئة مليار دولار لتمويل قضايا المناخ خلال العام الحالي."

وأضافت فون دير لاين: "يتعين علينا تكثيف الجهود للتكيف مع التغير المناخي، وحشد المزيد من مصادر التمويل المبتكرة." مشددة على أن هذه القضايا سيتم طرحها خلال القمة المالية بباريس وقمة مجموعة العشرين في دلهي وقمة المناخ في دبي هذا العام."

وفي كلمة لها خلال الجلسة السابعة لقمة مجموعة السبع والتي عقدت في 20 مايو في هيروشيما تحت عنوان "جهد مشترك من أجل كوكب مرن ومستدام"، أكدت فون دير لاين على استعداد الاتحاد الأوروبي للتعاون بشكل وثيق مع الشركاء العالميين في مكافحة التغير المناخي.