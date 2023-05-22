قال موقع داون ديتكتور الإلكتروني إن خدمات تطبيق إنستغرام التابع لشركة ميتا انقطعت عن 98 ألف مستخدم.
ويرصد موقع داون ديتكتور حالات انقطاع الخدمات عن طريق جمع تقارير من عدة مصادر بما في ذلك مستخدمي التطبيقات.
وكالات - أبوظبي
قال موقع داون ديتكتور الإلكتروني إن خدمات تطبيق إنستغرام التابع لشركة ميتا انقطعت عن 98 ألف مستخدم.
ويرصد موقع داون ديتكتور حالات انقطاع الخدمات عن طريق جمع تقارير من عدة مصادر بما في ذلك مستخدمي التطبيقات.
ويرصد موقع داون ديتكتور حالات انقطاع الخدمات عن طريق جمع تقارير من عدة مصادر بما في ذلك مستخدمي التطبيقات.