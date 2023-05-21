سلاح ذو حدين؟

يؤكد استشاري تقنية المعلومات، إسلام غانم، أن التطور السريع في الذكاء الاصطناعي وإجابته على جميع الأسئلة بجميع المجالات يمثل "سلاحا ذو حدين" بالنسبة للأطفال خاصة.

واجتاح برنامج "تشات جي بي تي" (ChatGPT)، الذي يتفاعل مع البشر ويستطيع إنتاج كل أنواع النصوص عند الطلب جميع المجالات.

وتثير خوارزمية "تشات جي بي تي" الكثير من الحماسة والجدل أيضا لأن الوصول إليها مجاني ويستخدمها الملايين حول العالم لكتابة مقالات أو سطور من الشيفرة البرمجية أو الإعلانات أو حتى ببساطة لاختبار قدراتهم.

ويوضح خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سلوم الدحداح، أن الأطفال أسرع بكثير من الكبار في مواكبة التطورات التكنولوجية وتعلم التعامل مع "الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية".

لكنه ينصح الأسر بعدم استخدام أبنائهم منصات تعتمد على الذكاء الاصطناعي قبل عمر 4 سنوات.

إيجابيات برامج الذكاء الاصطناعي

حسب ما يذكره الخبيران فإن برامج الذكاء الاصطناعي مثل "تشات جي بي تي" غير مخصصة للأطفال، لكن الطفل قد يتعرض إليها في ظل الانفتاح الذي تشهده التكنولوجيا حاليا.

ولذلك يجب استخدام تلك البرامج تحت رقابة الأهل، والاستفادة من عدة إيجابيات يمكنها "مساعدة الطفل في عدة جوانب"، كالتالي:

مساعدة الأطفال لتحسين التعلم وتنمية مهارات الكتابة.

يمكن استخدامه للتغلب على بعض الصعوبات التعليمية.

يمكن استخدامه للحصول على أفضل إجابة حول عدة مجالات.

مساعدة الطفل في حل المسائل الرياضية والفيزيائية والهندسية.

مساعدة الطفل في تنمية مهاراته العلمية.

مساعدة الطفل في تعلم أساسيات البرمجة.

يمكن استخدامه لـ"الترفيه عن الأطفال."

سلبيات برامج الذكاء الاصطناعي؟

هناك عدة لسلبيات للاستخدام المتزايد لبرامج الذكاء الاصطناعي، يرصدها الخبيرين في النقاط التالية:

تقدم إجابات "غير دقيقة" علميا في الكثير من الأحيان.

تقدم معلومات تاريخية ودينية "غير صحيحة".

قد تقتل "مهارات الإبداع والتفكير" لدى الأطفال.

كيفية الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي؟

يقدم الخبيران عدة نصائح للأسر لتجنب السلبيات واستخدام برامج الذكاء الاصطناعي بـ"شكل آمن ومناسب للأطفال"، كالتالي: