وكانت الهيئة السعودية للفضاء أعلنت، السبت، اكتمال الاستعدادات النهائية لرائدي الفضاء السعوديين ضمن طاقم المهمة العلمية، قبل التوجه إلى الفضاء الأحد.

وكتب مركز محمد بن راشد للفضاء على "تويتر": "نرسل إلى الهيئة السعودية للفضاء أطيب تمنياتنا بنجاح مهمة رائدي الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني، اللذين ينطلقان إلى محطة الفضاء الدولية ضمن طاقم Ax-2".

كما غرد رائد الفضاء الإماراتي الموجود حاليا في محطة الفضاء الدولية سلطان النيادي، قائلا: "على خطى أول رائد فضاء عربي الأمير سلطان بن سلمان آل سعود، تنطلق أول مهمة لرائدي فضاء سعوديين إلى محطة الفضاء الدولية".

وتابع النيادي: "أترقب انطلاقهما، واللحظات التي سنصبح فيها أول 3 عرب يجتمعون في الفضاء. أتمنى للزميلين كل التوفيق وأشارككم هذه الصورة التي التقطتها للمملكة العربية السعودية".