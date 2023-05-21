ووفق العاملين على مشروع المسبار "جونو"، فإنه سيواصل الاقتراب أكثر من قمر المشتري "آيو"، خلال هذا العام.

وحسبما ذكر سكوت بولتون، المسؤول في بعثة المسبار، لموقع "ماشابل"، فإن هذه الصور كانت لـ"جونو" في رحلته رقم 51 حول المشتري.

وأضاف بولتون: "لا يتجه المسبار نحو المشتري مباشرة، ولكنه يقوم بمناورات قريبة حول الكوكب العملاق".

وتابع قائلا: "أيو هو أكثر جرم سماوي بركاني نعرفه في نظامنا الشمسي".

وعن أهمية المهمة التي يقوم بها "جونو"، أوضح بولتون: "من خلال مراقبتها على فترات ومن زوايا مختلفة، يمكننا مشاهدة كيف تتطور البراكين وكم مرة تنفث حممها، وتغير شكل هذه المقذوفات، الأمر الذي سيقودنا لمعلومات ثمينة للغاية".