وسيأتي الهاتف الجديد من "موتورولا" بثلاثة ألوان هي الأسود والأحمر والأزرق.

وسيزود "ريزر 40 ألترا" بذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وسعة تخزين 256 غيغابايت، كما أنه قد يكون هناك إصدار آخر بذاكرة 12 غيغابايت وسعة 512 غيغابايت وفقما ذكر موقع "فون أرينا" المتخصص بالأخبار التقنية.

وسيدعم الهاتف معالجا ثماني النوى 3.2 غيغاهيرتز، وسيدمج كاميرا بدقة 32 ميغابكسل، وأخرى لصور "السيلفي" بدقة 12 ميغابكسل.

وبالنسبة للشاشتين، فستكونان بقياس 6.7 و3.5 إنشات، بدقة عرض 1056X1066 بكسل، من نوع "بوليد" بتردد 144 هيرتز.

وفيما يتعلق بالبطارية فهي باستطاعة 3800 ميلي أمبير/ الساعة، يمكن شحنها لاسلكيا.

وستقدم "موتورولا" هاتفها وفق التسريبات بسعر ألف دولار أميركي.