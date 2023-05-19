وقال النيادي في تعليقه على الصورة: "قلب الخليج.. ولؤلؤة الخليج، البحرين وقطر من الفضاء".

وأضاف: "أدام الله عليهم وعلى خليجنا الخير والعز وحفظ أمنهم وأمانهم".

ومنذ وصوله إلى محطة الفضاء الدولية، يحرص رائد الفضاء الإماراتي على نشر مناظر خلابة للأرض من الفضاء، إضافة إلى مشاركة بعض التحديات والإنجازات.

وقبل نحو شهرين، انطلق سلطان النيادي ضمن فريق "كرو-6" في مهمة علمية إلى محطة الفضاء.

ويخوض النيادي أطول مهمة علمية للعرب في الفضاء، ستستمر لستة أشهر متواصلة في محطة الفضاء. ويشارك بتجارب علمية في 10 مجالات حيوية طوال مدة المهمة.