وأقرت شركة "ميتا" التي تملك "فيسبوك" بالخطأ، وذكرت، بحسب ما أوردت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، الجمعة، أنها أصلحت العطل.

ويخص الأمر المستخدمين الذين يتفحصون حسابات مستخدمين آخرين بشكل سري عبر "فيسبوك".

وقال مدير اتصالات السياسة في "ميتا"، إميل فاسكيز: "أبلغنا المستخدمين بشأن تحديث جديد على تطبيق فيسبوك، أدى إلى إرسال طلبات صداقة بشكل خاطئ لفترة وجيزة".

وأضاف: "لقد أوقفنا حدوث هذه الأمر وألغينا طلبات الصداقة التي جرى إرسالها نتيجة هذا الخطأ"، مشيرا إلى اعتذار الشركة عن إي ازعاج ربما حدث.