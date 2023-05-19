وفي إحدى الحيل المقترحة والتي تم تداولها على "تيك توك"، نصح بغمر الأفوكادو بالمياه لضمان عدم تحولها إلى اللون البني مع الوقت، إلا أن الخبراء حذروا من هذه الخطوة.

ويمكن لهذه الطريقة أن تخلق بالفعل مكانا مثاليا لتكاثر البكتيريا الخطرة، المسببة لـ الليستريا والسالمونيلا.

قال سكوت إيفانز، من بنك تخزين الأغذية في كارديف، لصحيفة "ديلي ميل": "عندما تغمر الأفوكادو في الماء، فإنك تخلق بيئة تسمح لمسببات الأمراض البشرية مثل الليستريا و السالمونيلا لتزدهر ".

ووفق العديد من الدراسات الطبية وتلك المتخصصة بالتغذية، فإن للأفوكادو فوائد كثيرة أبرزها: