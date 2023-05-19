وفي هذا السياق أظهرت دراسة جديدة أن كمية المياه تتقلص في أكثر من نصف بحيرات العالم وخزاناته، وهو اتجاه يهدد هذا المصدر الحيوي للمياه العذبة ويُعزى لحد كبير إلى الاحتباس الحراري والإفراط في استخدام البشر لها.

وفق الدراسة التي نُشرت الخميس، في مجلة "ساينس" العلمية، يعيش نحو 25 % من سكان العالم في مناطق تعاني بحيراتها من الجفاف أو تتبخر المياه في سدودها.

مصدر المياه العذبة

تغطي البحيرات قرابة 3 % من سطح الأرض، لكنها تمثل 87 % من المياه العذبة السائلة عليها، وهي تُستخدم للاستهلاك البشري أو الزراعة أو حتى لإنتاج الكهرباء.

وكانت دراسات سابقة قد عاينت جفاف وتدهور حالة البحيرات الكبرى بشكل منفرد، لكن هذه الدراسة هي الأولى التي تقدم عرضا تفصيليا للاتجاهات العالمية وأسباب التغييرات المرصودة، وذلك بفضل أرصاد الأقمار الاصطناعية.

ماذا يحدث؟

يقول الأكاديمي وخبير الاستراتيجيات والسياسات المائية الدكتور رمضان حمزة، في لقاء مع موقع سكاي نيوز عربية: