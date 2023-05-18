ففي اليابان، شهد البرلمان استجواب رئيس وزراء البلاد من أسئلة اقترحها أداة "شات جي بي تي".

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، إذ سخرت الأمينة العامة للاتحاد العمالي في فرنسا من خطاب للرئيس إيمانويل ماكرون عن قانون التقاعد المبكر وقالت إنه من تأليف "شات جي بي تي".

تقارير أكدت أن الروبوت الأميركي ليس مصمما بالأساس لكتابة النصوص والقرارات السياسية، لأنه يستجيب بأكثر الكلمات منطقية عند تلقّي طلبٍ ما، فيمكنه اعتماد موقف ما أو عكسه، وكثير من الأحيان سيغير أجوبته.

ولا يستبعد مراقبون محاولة السياسيين اغتنام الإمكانيات التي توفرها روبوت المحادثة شات جي بي تي، في تسيير بعض المهام.

وفي هذا الإطار، قال الخبير في تكنولوجيا المعلومات أحمد الشيخ: