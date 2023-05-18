غالبا ما ينصح أطباء الأسنان بمحاولة تجنب أكل الحلوى لأنها تتسبب بالتسوس، إلا أن هناك أطعمة أخرى تؤذي الأسنان بنفس الدرجة وتسهم في تكسرها وتغير لونها.