ويجعل التشريع مونتانا أول ولاية تحظر التطبيق وتمنع متاجرتطبيقات الهواتف المحمولة من توفيره داخل الولاية.

ولم يصدر على الفور تعقيب من تيك توك.

ويواجه التطبيق المملوك لشركة التكنولوجيا الصينية بايت دانس دعوات متزايدة من بعض المشرعين الأمريكيين لحظره في جميع أنحاءالبلاد بسبب المخاوف المتعلقة من نفوذ الحكومة الصينية المحتمل علىالمنصة.(إعداد مروة غريب للنشرة